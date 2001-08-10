Жители Сахалинской области приобрели более 43 тысяч технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с начала года оформило людям с инвалидностью более 43 тысяч электронных сертификатов. Сертификаты были использованы для приобретения ортопедической обуви, кресел-колясок, протезов и ортезов, тростей опорных и тактильных, абсорбирующего белья и т. д., рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.
Электронный сертификат представляет собой удобный и быстрый способ получения ТСР. С его помощью можно самостоятельно выбирать и получать необходимые изделия. В сертификате указаны тип, количество и стоимость изделия.
Электронный сертификат представляет собой запись в реестре, которая привязана к номеру банковской карты «МИР». Деньги напрямую на карту не переводятся, а резервируются в Федеральном казначействе. Привязка к карте «МИР» необходима для идентификации владельца сертификата при покупке ТСР и последующего перевода денег из казначейства продавцу. Перечень включает более 300 видов различных средств реабилитации, а также индивидуальные изделия, сделанные на заказ, и услуги по их ремонту.
Получить сертификат могут люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие на производстве или получившие профессиональное заболевание. Заявление на оформление электронного сертификата можно подать на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, а уведомление о принятом решении направляется человеку в течение трех рабочих дней.
Если у вас остались вопросы, звоните по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы — с 8 до 17 часов по будням).
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