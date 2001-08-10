Свыше 750 новобранцев Восточного военного округа приведены к военной присяге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К Военной присяге были приведены свыше 750 военнослужащих, проходящих службу по призыву в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Они были призваны в ряды Вооруженных Сил в рамках осеннего призыва 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Торжественное принятие военной присяги молодым пополнением началось с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей.
Новобранцы взяли на себя обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
С принятием присяги новобранцев поздравили командиры воинских частей и соединений округа. По традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских организаций. Также, на церемонии представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.
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