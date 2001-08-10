На Сахалине военнослужащие осваивают курс по оказанию первой медицинской помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, осваивают курс тактической медицины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий», где проходят подготовку военнослужащие армейского корпуса ВВО, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают бойцам освоить методику оказания первой медицинской помощи, а также передают боевой опыт из зоны специальной военной операции (СВО).

На специально подготовленной площадке военнослужащие отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, способы эвакуации под огнём «противника», проведение лекарственной экстренной терапии.

Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.