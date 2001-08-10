На Сахалине военнослужащие осваивают курс по оказанию первой медицинской помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, осваивают курс тактической медицины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий», где проходят подготовку военнослужащие армейского корпуса ВВО, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают бойцам освоить методику оказания первой медицинской помощи, а также передают боевой опыт из зоны специальной военной операции (СВО).
На специально подготовленной площадке военнослужащие отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, способы эвакуации под огнём «противника», проведение лекарственной экстренной терапии.
Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:38 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в Корсакове
09:12 Сегодня В Приморье мужчина сорвался с крыши дома и погиб
- 10:11 Сегодня Сахалинцев приглашают в "Литературные лабиринты"
10:14 Сегодня За сутки на Сахалине произошло 20 дорожных аварий
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
17:00 6 Декабря Сахалинка перевела лже-сотруднице здравоохранения свои сбережения
17:41 6 Декабря Сахалинцы написали тест по истории Великой Отечественной войны
15:50 6 Декабря На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пешехода
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Сахалинцев приглашают в "Литературные лабиринты"
- 14:20 Вчера Подведены итоги грантового проекта "Сахалин и Курильские острова – Земля героев"
- 09:02 9 Декабря На Сахалине пройдет слет руководителей отрядов ЮИД
- 16:42 6 Декабря В Южно-Сахалинске чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?