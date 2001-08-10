Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов для зимних командировок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. Сахалинская область оказалась в числе лидеров по запланированным командировкам.
Южно-Сахалинск вошел в рейтинг самых популярных городов для командировок этой зимой. По этому показателю столица островного региона находится на восьмом месте в России. При этом, Сахалин стал единственным дальневосточным регионом, попавшим в топ-10. Сохраняют за собой лидерство по количеству командировок Москва и Санкт-Петербург.
Топ-10 городов для командировок зимой 2024-2025 гг., доля от всех поездок по России:
Город
Доля от всех бронирований
1
Москва
32%
2
Санкт-Петербург
9%
3 (↑20)
Мурманск
4%
4
Казань
2%
5
Нижний Новгород
2%
6 (↓3)
Екатеринбург
2%
7 (↑1)
Новосибирск
1%
8 (↑28)
Южно-Сахалинск
1%
9 (↑5)
Тюмень
1%
10 (↓3)
Иркутск
1%
Почти половина (48%) от зимних бронирований сделаны с захватом выходных. А по сравнению с прошлой зимой количество заказов для bleisure-путешествий (от англ. слов «business», бизнес, и «leisure», отдых) увеличилось на 63%. Посещая разные города по работе, командированные добавляют к поездке один-два выходных дня, чтобы совместить рабочие задачи с мини-отпуском, отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. Средняя длительность таких командировок на день больше, чем сугубо деловых – четыре против трех дней.
Фото: www.lori.ru
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