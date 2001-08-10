Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2024
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11:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов для зимних командировок

Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов для зимних командировок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. Сахалинская область оказалась в числе лидеров по запланированным командировкам. 

Южно-Сахалинск вошел в рейтинг самых популярных городов для командировок этой зимой. По этому показателю столица островного региона находится на восьмом месте в России. При этом, Сахалин стал единственным дальневосточным регионом, попавшим в топ-10. Сохраняют за собой лидерство по количеству командировок Москва и Санкт-Петербург. 

Топ-10 городов для командировок зимой 2024-2025 гг., доля от всех поездок по России: 

 

Город

Доля от всех бронирований

1

Москва

32%

2

Санкт-Петербург

9%

3 (↑20)

Мурманск

4%

4

Казань

2%

5

Нижний Новгород

2%

6 (↓3)

Екатеринбург

2%

7 (↑1)

Новосибирск

1%

8 (↑28)

Южно-Сахалинск

1%

9 (↑5)

Тюмень

1%

10 (↓3)

Иркутск

1%

Почти половина (48%) от зимних бронирований сделаны с захватом выходных. А по сравнению с прошлой зимой количество заказов для bleisure-путешествий (от англ. слов «business», бизнес, и «leisure», отдых) увеличилось на 63%. Посещая разные города по работе, командированные добавляют к поездке один-два выходных дня, чтобы совместить рабочие задачи с мини-отпуском, отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. Средняя длительность таких командировок на день больше, чем сугубо деловых – четыре против трех дней.

Фото: www.lori.ru

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