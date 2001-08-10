Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов для зимних командировок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. Сахалинская область оказалась в числе лидеров по запланированным командировкам.

Южно-Сахалинск вошел в рейтинг самых популярных городов для командировок этой зимой. По этому показателю столица островного региона находится на восьмом месте в России. При этом, Сахалин стал единственным дальневосточным регионом, попавшим в топ-10. Сохраняют за собой лидерство по количеству командировок Москва и Санкт-Петербург.

Топ-10 городов для командировок зимой 2024-2025 гг., доля от всех поездок по России:

Город Доля от всех бронирований 1 Москва 32% 2 Санкт-Петербург 9% 3 (↑20) Мурманск 4% 4 Казань 2% 5 Нижний Новгород 2% 6 (↓3) Екатеринбург 2% 7 (↑1) Новосибирск 1% 8 (↑28) Южно-Сахалинск 1% 9 (↑5) Тюмень 1% 10 (↓3) Иркутск 1%

Почти половина (48%) от зимних бронирований сделаны с захватом выходных. А по сравнению с прошлой зимой количество заказов для bleisure-путешествий (от англ. слов «business», бизнес, и «leisure», отдых) увеличилось на 63%. Посещая разные города по работе, командированные добавляют к поездке один-два выходных дня, чтобы совместить рабочие задачи с мини-отпуском, отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. Средняя длительность таких командировок на день больше, чем сугубо деловых – четыре против трех дней.



Фото: www.lori.ru