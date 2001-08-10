Сенатор Андрей Хапочкин провел прием граждан в штабе общественной поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сенатор Андрей Хапочкин вместе с руководителем штаба Денисом Раздобреевым провел прием граждан в Штабе общественной поддержки партией «Единая Россия». В ходе мероприятия внимание было сосредоточено на актуальных вопросах, касающихся участников специальной военной операции.

Большая часть обращений от граждан касалась сложностей, связанных с переходом участников СВО к мирной жизни. В частности, много вопросов было направлено на проблемы оформления жилищной ипотеки, которые остаются актуальными для многих ветеранов. Темы, затронутые на встрече, отражают не только юридические трудности, но и эмоциональные аспекты адаптации граждан, которые вернулись к мирной жизни.

Одной из интересных инициатив, о которых говорили на встрече, стало создание взрослой команды по следж-хоккею для участников СВО. Как отметил Андрей Хапочкин, это мероприятие может стать отличным способом социальной адаптации для участников, а также возможностью показать свои спортивные достижения. «С ребятами - нашими героями СВО - обсуждаем вопрос создания взрослой команды по следж-хоккею. Вопрос непростой, но, я уверен, что вместе у нас все получится. Ещё и на Чемпионате России сыграем», - подчеркнул Андрей Алексеевич.

Сенатор подчеркнул важность решения вопросов социальных прав участников СВО и выразил уверенность в том, что государственная поддержка и общественные инициативы помогут им в процессе интеграции в мирную жизнь.