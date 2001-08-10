Сенатор Андрей Хапочкин провел прием граждан в штабе общественной поддержки "Единой России" Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сенатор Андрей Хапочкин вместе с руководителем штаба Денисом Раздобреевым провел прием граждан в Штабе общественной поддержки партией «Единая Россия». В ходе мероприятия внимание было сосредоточено на актуальных вопросах, касающихся участников специальной военной операции.
Большая часть обращений от граждан касалась сложностей, связанных с переходом участников СВО к мирной жизни. В частности, много вопросов было направлено на проблемы оформления жилищной ипотеки, которые остаются актуальными для многих ветеранов. Темы, затронутые на встрече, отражают не только юридические трудности, но и эмоциональные аспекты адаптации граждан, которые вернулись к мирной жизни.
Одной из интересных инициатив, о которых говорили на встрече, стало создание взрослой команды по следж-хоккею для участников СВО. Как отметил Андрей Хапочкин, это мероприятие может стать отличным способом социальной адаптации для участников, а также возможностью показать свои спортивные достижения. «С ребятами - нашими героями СВО - обсуждаем вопрос создания взрослой команды по следж-хоккею. Вопрос непростой, но, я уверен, что вместе у нас все получится. Ещё и на Чемпионате России сыграем», - подчеркнул Андрей Алексеевич.
Сенатор подчеркнул важность решения вопросов социальных прав участников СВО и выразил уверенность в том, что государственная поддержка и общественные инициативы помогут им в процессе интеграции в мирную жизнь.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 02:24 Сегодня Идеальный бюстгальтер для небольшой груди: секреты выбора
- 02:24 Сегодня Станьте психологом со Smart и улучшите жизнь свою и других людей
10:23 Сегодня Сахалинэнерго выполнило первый этап реконструкции системообразующей ЛЭП "Лермонтовка - Краснопольская"
10:57 Сегодня Сахалинцев приглашают на турнир по боксу на Кубок Аветиса Агриева
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
- 05:50 3 Декабря Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества
12:10 3 Декабря В Южно-Сахалинске поезд насмерть сбил женщину
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
13:02 19 Ноября На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
Выбор редакции
- 14:20 Сегодня Подведены итоги грантового проекта "Сахалин и Курильские острова – Земля героев"
- 09:02 Вчера На Сахалине пройдет слет руководителей отрядов ЮИД
- 16:42 6 Декабря В Южно-Сахалинске чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
- 11:36 5 Декабря Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают провести воскресный вечер с коньками на льду "Кристалла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?