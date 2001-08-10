В Поронайске детские сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После завершения работ по капитальному ремонту здания, распахнул свои двери детский сад № 1 "Дружные ребята" в Поронайске. Дошколят и родителей приветствовали сказочные герои, воспитатели и все работники учреждения.

Изначально финансовые средства не были предусмотрены в бюджете Поронайского городского округа в 2024 году, но благодаря усилиям администрации Поронайского городского округа финансовые средства были дополнительно выделены из областного бюджета в феврале 2024 года.

После проведения конкурсных процедур в мае 2024 года была определена подрядная организация, но подрядчик приступил к выполнению работ лишь в сентябре 2024 в связи со сложной логистикой материалов на остров. Несмотря на это созданы комфортные и безопасные условия для пребывания и обучения детей.