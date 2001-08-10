"Единая Россия" передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Коробка храбрости» - большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей - поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения «Коробки храбрости», вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого «подарить игрушку» становятся участниками социально важного проекта», - подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи. Основные площадки разместили в региональных приёмных и штабах общественной поддержки «Единой России».

«Эта трогательная акция напоминает нам о важности сострадания и поддержки. Каждая игрушка из “Коробки храбрости” не просто радует ребёнка, помогает перенести сложное, зачастую, болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию и помог детям», – отметила председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Она привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

«Мы, врачи, знаем, как важно создавать позитивные моменты в сложный период лечения. Эта акция — пример того, как простые, но искренние жесты способны приносить радость и укреплять дух маленьких пациентов», - сказал научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев.

«С уверенностью могу сказать, что в Сахалинской области федеральная акция состоялась. Вновь мы наблюдаем широкий отклик со стороны жителей. Подключились к сбору подарков даже воспитаники дошкольных учреждений. Большой вклад сделали депутаты фракции «Единая Россия». Все без исключения районы островного региона отозвались, вместе мы поддержали наших маленьких земляков. Всего было собрано более 30 ящиков игрушек и различной канцелярии. «Коробка храбрости» уже стала доброй традицией, неотьемлемой частью предновогоднего месяца. Будем продолжать акцию и в следующем году», - поделился Председатель регионального совета сторонников Партии в Сахалинской области Сергей Шаров.