Объем средств на счетах сахалинцев превысил 207 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объем средств сахалинцев на вкладах и других банковских счетах, без учета счетов эскроу, на 1 ноября 2024 года превысил 207 млрд рублей. С начала года этот показатель возрос на 13,9%, за аналогичный период 2023 года прирост составлял 11,7%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Рост ключевой ставки привел к увеличению банковских ставок, в том числе по вкладам. В Сахалинской области к концу октября 2024 года ставки по вкладам в среднем находились на уровне 19,04%. При этом больше 80% средств, которые сахалинцы и курильчане хранили на вкладах, были размещены на краткосрочный период», ― отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
Жители Сахалинской области по-прежнему предпочитали хранить средства в рублях. В островном регионе на долю вкладов в валюте пришлось 3,6% общего объема средств. За год этот показатель снизился на 1,3 процентного пункта.
Всего, по данным на 1 ноября 2024 года, на банковских счетах и вкладах дальневосточники хранили 2,17 трлн рублей ― прирост за 10 месяцев составил 11,2%. Наиболее значительный рост с начала года наблюдался в Приморье (+15,3%), Сахалинской области (+13,9%) и Забайкальском крае (+13,0%).
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