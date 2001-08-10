Электронная выставка ознакомит сахалинцев с историей основного закона страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка, посвященная истории становления Основного закона со времен Российской Империи по настоящее время подготовлена специалистами Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, действующей при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В основу электронной выставки легли уникальные оцифрованные материалы из обширных коллекций Президентской библиотеки, электронных библиотечных систем «eLIBRARY», «Юрайт», «Book.ru» и Университетской библиотеки ONLINE. Здесь можно найти проект Конституции императора Александра I, а также Конституции России различных эпох, печатные издания, исторические документы, в том числе с правками и пометками высшего должностного лица страны и многие другие документы.
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