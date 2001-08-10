Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и презентация сборника конкурсных материалов прошла 9 декабря. В состязании приняли участие семь муниципальных библиотек, одна областная и одна общеобразовательная школа города Охи, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс «Сахалин и Курильские острова — земля героев» был реализован в рамках гранта Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства в номинации «Реализация социокультурных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе в сельской местности». Целью проекта стало сохранение истории событий специальной военной операции, подвигов её участников, а также увековечивания памяти героев-сахалинцев, погибших в ходе её проведения. Одна из главных задач конкурса – это выявление, обобщение и распространение успешных практик общедоступных библиотек Сахалинской области, посвященных специальной военной операции и её героям среди специалистов сферы культуры, образования, общественных организаций.

Участники направляли в качестве конкурсных работ сценарии различных культурно-просветительских мероприятий для детей, подростков и молодежи, посвящённых специальной военной операции на Украине и рассказывающих о героях-сахалинцах. Были представлены материалы устных журналов, военных огоньков, уроков мужества, тематических часов, концертов и многого другого.

Всего муниципальными библиотеками островного региона было проведено 158 мероприятий, которые посетили более 10 000 человек.

По итогам конкурса был издан одноименный сборник тиражом 150 экземпляров, куда вошли девять лучших практик проведения мероприятий патриотической направленности. Издание состоит из двух разделов: «Лучшее мероприятие для детей школьного возраста» и «Лучшее мероприятие для молодежи». По одному экземпляру сборника будет отправлено во все Централизованные библиотечные системы Сахалинской области.

Победителями и призерами с вручением специального приза и дипломов стали:

В номинации «Лучшее мероприятие для детей школьного возраста»:

I место - Центральная модельная библиотека МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная система» за сценарий военного «огонька» «Герои нашего времени».

II место - Центральную библиотеку МБУ «Макаровская централизованная библиотечная система» за сценарий патриотического вечера «Герои России моей».

III место - Городская детская библиотека МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» за сценарий героико-патриотического урока «Героями не рождаются – героями становятся».

В номинации «Лучшее мероприятие для молодёжи»

I место - Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» за сценарий устного журнала «Сильна героями Россия».

Участникам, не занявшим призовые места, были вручены благодарственные письма.

Церемонию награждения и презентацию дополнили творческие номера композитора и исполнителя Дмитрия Русанова.