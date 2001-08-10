На Сахалине идет обучение операторов БпЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в ходе обучения операторов БпЛА армейского корпуса Восточного военного округа прошли теоретические и практические занятия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед практическими занятиями военнослужащие прошли теоритическую подготовку, в которую вошли основы аэродинамики, разновидности дронов, а также их ремонт в различных условиях.

Затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.

Вовремя проведения практических занятий, военнослужащие учатся выполнять разведку местности и обнаружение противника, а также сброс с квадрокоптера учебной гранатой на различные цели.