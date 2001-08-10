Медвежонка с Камчатки хорошо приняли в подмосковный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медвежонка-сироту с Камчатки познакомили с другими сородичами, живущими с ним в подмосковном парке «Земля прайда» — с Грушей, Нугой и Трюфелем. По словам зоозащитников, Потапыч быстро нашел общий язык с косолапыми малышами, и был хорошо принят в «коллектив», сообщает ТК «41 Регион».

«Малышам новенький понравился, а у Потапыча наконец-то появились друзья, с которыми он может проявлять свое специфичное поведение», — рассказали представители парка.

Напомним, речь идет о медвежонке, который в возрасте до года остался без мамы, и, спасаясь от голода, пришел на базу к вахтовикам. Те несколько месяцев кормили пушистого малыша, пока Потапыч не былопределен на постоянное место жительствав подмосковный парк «Земля прайда».