Сахалинские музыканты смогут пройти кастинг в МТС Лейбл
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате полной поддержки.
На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Участников учат создавать музыкальные треки в домашних условиях, рассказывают откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха. Курс подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек. Победителями станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений. Курс продлится до 31 мая 2025 года.
Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек из разных городов России, в том числе из регионов Дальнего Востока. Разнообразным оказался возраст слушателей курса – преимущественно от 13 до 24 лет и старше.
«В Сахалинской области много творческих молодых ребят - художников, артистов, музыкантов. Чтобы поддержать региональные таланты, в новом потоке музыкального курса мы сделали большой акцент на молодых исполнителей, расширили возможности и форматы сотрудничества для музыкантов. В целом, этот проект - пример того, как цифровые технологии и сервисы экосистемы МТС помогают улучшить условия жизни для самых отдаленных территорий и помогают во всех сферах жизни, в том числе, творчестве», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
О МТС Лейбл
МТС Лейбл – направление работы с артистами внутри экосистемы МТС. МТС Лейбл нацелен на выращивание новых артистов по всем направлениям и интеграцию их контента в другие продукты компании. Сотрудничество с артистами осуществляется по нескольким моделям: классическая дистрибуция и 360. Контракты 360 подразумевают полный цикл ведения музыкального проекта, включая поддержку в управлении правами и их монетизации, маркетинг и промо, авансирование, концертную деятельность, работу с каталогами и создание новых произведений.
О МТС Музыка
МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.
О проекте МТС «Поколение М»
«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.
Фото: МТС
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