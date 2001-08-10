21% жителей Южно-Сахалинска в каникулы найдут время для самообразования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане, которые не заняты на работе во время январских каникул.
Учиться во время каникул будут 21% жителей Южно-Сахалинска, имеющих работу. Судя по комментариям, чаще всего во время отдыха от служебных обязанностей собираются изучать нейросети и возможности их применения в своей сфере деятельности. За каникулы также планируют подтянуть знание иностранных языков, прокачаться в бухучете, аналитике, маркетинге, продажах, разработке ПО. Педагоги и медики хотят уделить время повышению квалификации.
Женщины делились планами провести каникулы с пользой для профессионального роста чаще мужчин. Горожане до 35 лет - чаще тех, кто старше. А вот среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей меньше всего желающих посвятить первую декаду 2025 года профессиональному развитию: «Иногда нужно и просто отдыхать!»
Что будут изучать и осваивать (контекстный анализ комментариев):
- нейросети, искусственный интеллект;
- иностранный язык;
- финансы, бухгалтерский учет, экономика;
- аналитика;
- маркетинг;
- кадровое делопроизводство;
- продажи;
- программирование;
- проектирование;
- система менеджмента качества;
- врачебные курсы/курсы медицинских сестер;
- педагогические курсы.
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Время проведения: 25 ноября - 6 декабря 2024 года
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