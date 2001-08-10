21% жителей Южно-Сахалинска в каникулы найдут время для самообразования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане, которые не заняты на работе во время январских каникул.

Учиться во время каникул будут 21% жителей Южно-Сахалинска, имеющих работу. Судя по комментариям, чаще всего во время отдыха от служебных обязанностей собираются изучать нейросети и возможности их применения в своей сфере деятельности. За каникулы также планируют подтянуть знание иностранных языков, прокачаться в бухучете, аналитике, маркетинге, продажах, разработке ПО. Педагоги и медики хотят уделить время повышению квалификации.

Женщины делились планами провести каникулы с пользой для профессионального роста чаще мужчин. Горожане до 35 лет - чаще тех, кто старше. А вот среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей меньше всего желающих посвятить первую декаду 2025 года профессиональному развитию: «Иногда нужно и просто отдыхать!»

Что будут изучать и осваивать (контекстный анализ комментариев):

- нейросети, искусственный интеллект;

- иностранный язык;

- финансы, бухгалтерский учет, экономика;

- аналитика;

- маркетинг;

- кадровое делопроизводство;

- продажи;

- программирование;

- проектирование;

- система менеджмента качества;

- врачебные курсы/курсы медицинских сестер;

- педагогические курсы.

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Время проведения: 25 ноября - 6 декабря 2024 года