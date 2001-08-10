Сахалинцам предлагают проверить знания по избирательному праву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян, в возрасте от 14 лет принять участие в онлайн-викторине «Время выбирать». Участникам предлагается проверить свои знания по избирательному праву России, истории выборов и законодательным актам страны, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью тестирования является повышение правовой культуры молодежи, актуализация их интереса к избирательному праву и процессу. Викторина проводится совместно с Избирательной комиссией Сахалинской области.

Для участия в викторине необходимо пройти регистрацию. Максимальное время для выполнения заданий – 15 минут. Тестирование можно пройти только один раз. Викторина продлится до 26 декабря.

О дате, времени и порядке проведения церемонии награждения победителей викторины участники извещаются дополнительно.

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-22.