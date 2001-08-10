В Южно-Сахалинске появилась уникальная новогодняя елка, сделанная из пластиковых бутылок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зеленое деревце изготовили сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сахалинской области. Ёлку можно увидеть рядом с пунктом приема вторсырья. Социально ориентированные проекты, направленные на внедрение раздельного сбора и создание новых точек приема вторсырья, реализуются в рамках национального проекта «Экология», рассказали ТИА "Острова" в Управлении по образению с отходами.

Выполнен арт-объект из 300 пэт-бутылок зеленого цвета, которые отсортировали из твердых коммунальных отходов. Их тщательно очистили и подготовили для работы. Высота дерева составляет 3 метра.

- Создание светящейся новогодней елки из пластиковых бутылок – это не только способ украсить наш город, но и важный шаг к экологии. Мы демонстрируем, что отходы могут превратиться в искусство и вдохновляем людей на сортировку и переработку вторичных материалов, — отметил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Такой арт-объект не только напоминает о важности переработки, но и создает праздничное настроение в городе. Любой житель может с ней сфотографироваться и, разместив фото в социальных сетях, призвать других к экологическому челленджу.

После завершения новогодних праздников, ёлка из пластиковых бутылок будет разобрана и отправлена на переработку. Этот шаг символизирует замкнутый цикл использования ресурсов, когда даже праздничные украшения становятся частью инициированной цепочки переработки. Организаторы верят, что успешная реализация данного проекта станет толчком для проведения новых инициатив и поможет общественности более активно участвовать в экологических преобразованиях региона.