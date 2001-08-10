Сахалинские хоккеисты стали чемпионами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали золото всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» в Ессентуках. За звание сильнейшей команды страны боролись коллективы юношей 2009-2010 г.р. из нескольких десятков регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островные хоккеисты на групповом этапе показали 100% результат, одержав семь побед подряд. Далее в стыковом матче за право играть в финале турнира «Сахалин-2009» встречался с командой «Раменское» из Московской области. Благодаря дублю Даниила Матвеева и одной забитой шайбе Алексея Федорова сахалинцы вырвали победу со счётом 3:2.

В финал соревнований вместе с островными хоккеистами вышли их дальневосточные сверстники – команда «Приморье». Основное время матча завершилось со счётом 2:2. За «Сахалин» отличились Егор Прохоров и Владислав Гарматюк. Чемпиона определила серия буллитов, в которой сильнее оказались островитяне. Всё тот же Владислав Гарматюк забил решающую шайбу, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сахалина» - 3:2.