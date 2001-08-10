В ВТБ рассказали о конкуренции за курьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На форуме ВТБ "Россия зовет" член правления банка Дмитрий Пьянов обсудил с региональными журналистами актуальные вопросы безработицы и миграции в России. Пьянов отметил, что страна находится в уникальной ситуации с минимальным уровнем безработицы, что, по его словам, требует поиска компромисса между национальной безопасностью и привлечением мигрантов для восполнения дефицита рабочей силы.
По мнению топ-менеджера, на сегодняшний день существует явный крен в сторону приоритета национальной безопасности, который ограничивает возможность въезда мигрантов. Необходимо находить баланс, позволяющий привлекать добропорядочных мигрантов из дружественных стран, избегая при этом попадания в страну криминальных элементов.
"Для банков эта проблема стоит в меньшей степени, однако мы тоже испытываем определенный кадровый голод ", — отметил Пьянов. Он подчеркнул, что конкуренция за рабочие кадры, особенно в сегменте курьерской доставки, усиливается. Это приводит к необходимости быстрого реагирования на заявки соискателей: от проверки безопасности до предложения о найме в день обращения.
Дмитрий Пьянов также указал на высокую текучесть кадров и необходимость расширения "воронки" для найма, что может привести к снижению требований к кандидатам. "Банки имеют более привилегированное положение благодаря своему консерватизму и возможности предложить комфортные условия труда", — добавил он.
В то же время реальный сектор экономики сталкивается с гораздо более серьезными вызовами. Пьянов выразил сомнения в том, что на горизонте появятся прорывные идеи для улучшения ситуации на рынке труда, отметив, что придется жить в текущих условиях еще несколько лет.
Таким образом, по мнению топ-менеджера ВТБ, решение проблемы недостатка рабочей силы требует комплексного подхода и гибкости в миграционной политике, что позволит обеспечить устойчивое развитие экономики страны.
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