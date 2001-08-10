На Курильских островах состоялись занятия по огневой подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках зимнего периода обучения военнослужащие подразделений армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированные на островах Курильской гряды, выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника из стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие по контракту изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила ведения огня, а также способы определения дальности до цели.
Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб.
Помимо этого, военнослужащие отработали оборудование и маскировку огневых позиций.
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