Сахалинская область нуждается почти в четырех тысячах работниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, сколько вакансий открыто по итогам ноября работодателями в Сахалинской области, и в ком они нуждаются больше всего.

По итогам ноября в Сахалинской области открыто 3,9 тысяч вакансий. При этом больше всего работодатели нуждаются сейчас в специалистах из сфер «Рабочий персонал» (27% от всех активных предложений о работе в регионе), «Строительство, недвижимость» (20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (19%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%), «Домашний, обслуживающий персонал» (13%), «Розничная торговля» (10%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%), «Административный персонал» и «Финансы, бухгалтерия» (по 5%).