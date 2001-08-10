На Сахалине пройдет слет руководителей отрядов ЮИД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 60 педагогов и профильных специалистов из 13 районов Сахалинской области примут участие в первом региональном слёте руководителей отрядов юных инспекторов движения «Перезагрузка». Слёт будет проходить 10 и 11 декабря на базе Регионального центра допобразования в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в РРЦДОиВ.

Слёт ставит своими задачами совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обмен опытом, разработку и внедрение новых методов и подходов в организации отрядов ЮИД, налаживание всестороннего сотрудничества.

В программе слёта – презентация новых проектов, запланированных к реализации в 2025 году, в том числе и совместно с партнёрами – компанией «GS Group». В числе спикеров на слёте ожидаются гости из Москвы – председатель комиссии по велосипедному триалу Федерации велосипедного спорта России Александр Сиротенко и методист Центра детского и юношеского творчества «Бибирево» Оксана Клименко.

Также спикерами выступят методисты Регионального центра допобразования, представители Госавтоинспекции, регионального отделения «Российского Красного Креста», филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».