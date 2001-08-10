Сахалинцы написали тест по истории Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 6 декабря присоединилась к международной Акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» и стала региональной площадкой для проведения тестирования. В 2024 году команда организаторов выбрала центральную линию: «Победный 45-й», рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Тест проводится с целью привлечения внимания к изучению отечественной истории, оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, популяризации исторических знаний, а также противодействия фальсификации исторических фактов.

В видеообращении к участникам Акции обратился научный директор РВИО Михаил Мягков. Он подчеркнул огромное значение победы советского народа в Великой Отечественной войне, и призвал никогда не забывать подвиг наших предков.

Дмитрий Шатунов – инициатор проекта – сказал, что очень важно знать историю своей страны и чтить память героев, и ни в коем случае не допускать искажения исторических фактов.

Большую часть желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны составили старшеклассники городских школ.

В течение 40 минут участники Акции должны были ответить на 40 тестовых вопросов, которые посвящены событиям, героям и подвигам победного 1945 года.

Каждый участник Акции получил сертификат.