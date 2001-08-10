Тихоокеанское
информационное агентство
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16:57, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории семи районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель

На территории семи районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 декабря 2024 года на территории 5 МО: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовский, Смирныховского, Охинского районов, прогнозируется местами сильный снег, порывы ветра 22-27 м/с, метель.

7 декабря 2024 года на территории 2 МО: Южно-Курильского, Курильского ГО, прогнозируется снег, порывы ветра (23 – 28 м/с).

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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