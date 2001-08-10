В Южно-Сахалинске чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинству горожан в равной степени нравится и дарить, и получать подарки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

По результатам опроса, проведенного в преддверии Нового года, выяснилось, что большинству жителей Южно-Сахалинска в равной степени нравится и дарить, и получать подарки (51%). 26% граждан больше любят дарить, а 10% — принимать. Еще 13% опрошенных претят оба процесса.

2 из 3 женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, любителей получать подарки, а также тех, кто не любит ни одаривать, ни принимать.

Чем старше горожане, тем больше им нравится процесс преподнесения подарков: любят дарить 26—27% среди тех, кому от 35 лет, а среди более молодых таких 18%. Каждому восьмому респонденту до 35 лет не нравится ничего связанного с подарками.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают процесс дарения чаще тех, кто зарабатывает меньше (28%). И преподносить подарки, и принимать их чаще нравится респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (60%).

Среди опрошенных, имеющих детей, больше как тех, кому нравится только одаривать, так и тех, кто любит и дарить, и получать подарки, чем среди бездетных.

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Время проведения: 27 ноября — 5 декабря 2024 года