Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2024
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16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

В Холмске лоб в лоб столкнулись два автомобиля

В Холмске лоб в лоб столкнулись два автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске днём 6 декабря два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Происшествие случилось около дома №90 на улице Железнодорожной, сообщает astv.ru.

Судя по кадрам, удар был мощным. У одного автомобиля смят капот, в салоне другой машины сработали подушки безопасности.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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