16:32, | Новости общества Сахалина и Курил
В Холмске лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске днём 6 декабря два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Происшествие случилось около дома №90 на улице Железнодорожной, сообщает astv.ru.
Судя по кадрам, удар был мощным. У одного автомобиля смят капот, в салоне другой машины сработали подушки безопасности.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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Новости общества Сахалина и Курил
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