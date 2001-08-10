Сахалинцы начинают использовать смартфоны раньше всех в стране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС провела анализ экранного времени клиентов за последние пять лет. В текущем году пользователи стали просыпаться и брать в руки смартфон на 16 минут раньше, а выполнять действия на девайсе перед сном – на пять минут позже. При этом, сахалинцы оказались самыми «ранними пташками» в стране по использованию смартфона.

Раньше всех включают смартфоны жители Дальнего Востока. В топ-5 городов попали Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, и Якутск. Здесь первая активность фиксируется, в среднем, без десяти минут шесть утра. Позже всех смартфонами начинают пользоваться жители Орла, Твери, Владимира, Костромы и Тамбова.

В ночное время сахалинцы общаются в мессенджерах и соцсетях, а также активно смотрят видео. Самыми популярными ночными сервисами стали Telegram, Youtube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.