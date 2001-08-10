14:01, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ прогнозирует рост объема трансграничных переводов на четверть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 50 млрд рублей, что на 25% выше показателя 2023 года. Банк активно расширяет географию мгновенных переводов с зачислением в национальной валюте страны получателя, рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
С января по ноябрь 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Их объем вырос на 18%, превысив 44 млрд рублей. Средний чек переводов снизился почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом, до 25 тысяч рублей. Это связано с популяризацией переводов через массовые сервисы – по номеру карты, телефона, с выдачей наличных. Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд становятся Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Всего розничным клиентам банка сегодня доступны более 20 зарубежных направлений.
«Мы видим растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж, поэтому продолжаем развивать собственную систему международных расчетов. Недавно сервис с зачислением в национальной валюте расширился еще на 4 направления, включая Казахстан. Растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж подтверждает нашу стратегию расширения географии и улучшения качества сервисов», — отметил Георгий Горшков.
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