Военнослужащие ана Сахалине учатся штурмовать окопы и блиндажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с минобороны России, обучаются штурму окопов и блиндажей условного противника, рассказали ТИА "Острова" с пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий», военнослужащие отрабатывают тактику действий при штурме опорных пунктов условного противника.

Мотострелки работают как одиночно, так и в составе двоек прикрывая друг друга, продвигаются вперед по окопам и ходам сообщений.

Занятия организованы под руководством опытных инструкторов, которые передают боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

Особое внимание при подготовке военнослужащих, заключивших первые контракты, уделяют действиям штурмовых пар, организации взаимодействия, прикрытия и эвакуации, разведке местности. Так же отрабатывается контролируемый отход.