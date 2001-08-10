ВТБ представил меры по развитию механизма государственно-частного партнерства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ ожидает, что в 2025 году механизм государственно-частного партнерства и концессий станет значимым каналом привлечения частных инвестиций в приоритетные для государства и важные для людей проекты. При этом, важно отметить и проблемные зоны, устранение которых позволит эффективнее решать поставленные задачи в области инфраструктурного развития страны, в том числе, - за счёт применения механизма ГЧП, сказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
ВТБ предлагает ряд мер, которые позволят в полной мере использовать потенциал механизма ГЧП:
1. Создание согласованного правительством РФ пула приоритетных инфраструктурных проектов на ближайшие годы. Это даст участникам рынка ясное понимание того, в каких проектах и в каком формате они могут участвовать.
2. Снижение норм резервирования капитала по концессионным инфраструктурным проектам.
3. Предоставление регионам возможности использовать предоставляемые в качестве капитального гранта федеральные средства на погашение частных средств, временно привлеченных с целью замещения отстающих средств федерального софинансирования. Также важно отрегулировать вопрос своевременного утверждения и выделения капитальных грантов в адрес регионов.
Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, отметил:
«ВТБ является первопроходцем отрасли ГЧП. Если брать показатель стоимости, то на долю ВТБ как главного инвестора приходится порядка 50% всех введенных в стране в эксплуатацию с 2007 г. транспортно-логистических ГЧП-проектов. Мы видим, что этот механизм позволяет планомерно реализовывать масштабные проекты и в определенной мере нивелировать влияние экономических циклов на стоимость и сроки их выполнения. Предложенные нами меры позволят ускорить темпы строительства объектов, обеспечить их своевременный ввод в эксплуатацию, а также повысит интерес инвесторов к проектам ГЧП. Со своей стороны, банк ВТБ готов инвестировать в хорошо структурированные прозрачные проекты с понятной «экономикой», делиться своей профильной экспертизой, оказывать необходимую поддержку».
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