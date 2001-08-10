Команда аэровокзала Южно-Сахалинск присоединилась к "Разговорам о важном"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники главной авиагавани региона провели профориентационную встречу для учеников лицея №1 областной столицы. Диалог специалистов и школьников стал частью всероссийского проекта «Разговоры о важном»,, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
В центре обсуждений – этапы обслуживания пассажиров и воздушных судов. Начальник производственно-диспетчерской службы Светлана Давыдова рассказала о том, как в аэровокзале формируют расписание полётов, выполняют центровку борта с помощью математических расчётов, регистрируют путешественников, досматривают и загружают багаж на судно. С этими задачами справляются сотрудники терминала. Многие пришли в авиацию из других профессий. Однажды решили попробовать себя в отрасли из-за романтики полётов, остались и построили карьеру.
«Работать в авиации – это не только почётно, но и увлекательно. Каждый день мы сталкиваемся с разными задачами. Монотонность и серость будней нам не знакомы. Для современного поколения, как мне кажется, эта отрасль подходит как ничто другое. Неслучайно большинство сотрудников аэровокзала - молодые и вдохновлённые ребята. Кто-то приходит к нам после профильного обучения в колледже или институте, но есть и те, кого мы обучаем прямо на месте», - прокомментировала начальник производственно-диспетчерской службы АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Светлана Давыдова.
Также сотрудники аэровокзала рассказали об оборудовании, с помощью которого они выполняют задачи по обслуживанию пассажиров и самолётов. Точные интроскопы и металлодетекторы, автоматизированные стойки регистрации и телескопические трапы – малая часть техники, которую внедрили в производство воздушной гавани. Даже управляют процессами в терминале с помощью цифровых разработок. Сотрудники фиксируют выполнение каждый этап в системе. Используя программы и камеры видеонаблюдения, обстановку удалённо контролирует диспетчер. Таким же образом назначает задачи.
«Когда сотрудники аэровокзала заговорили о работе онлайн-платформ и цифровых систем, ребята сразу оживились. У нас в классе многие увлекаются математикой и информатикой, в будущем хотели бы связать свою жизнь с этими предметами. Здорово узнать, что в производственных процессах аэровокзала тоже участвуют айти-специалисты. Встреча показала: в авиации существует множество профессий, найти себя в ней могут не только агенты по регистрации или инспекторы по досмотру. Теперь будем вместе с детьми детально изучать специальности, чтобы готовиться к поступлению», - отметила учитель английского языка лицея №1 г. Южно-Сахалинска Полина Рыкунова.
В подобных встречах сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск участвуют регулярно. Чаще принимают школьников на территории воздушной гавани. Здесь для них организуют экскурсии по комплексу, попутно рассказывают об авиационных профессиях. Всего же с начала года на профориентационных встречах в аэровокзале побывали более 2 500 детей и подростков.
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