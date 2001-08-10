Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2024
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13:28, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине минометные расчеты провели первые стрельбы в новом учебном периоде

На Сахалине минометные расчеты провели первые стрельбы в новом учебном периоде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели  первые стрельбы в новом учебном периоде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий по боевой подготовке на полигоне «Успеновский» артиллеристы поражали цели на расстоянии до 3500 метров.

Для подготовки минометных расчетов использовались беспилотники квадракоптерного типа, что позволяло отследить результаты в реальном времени и делать оперативную корректировку огня для дальнейшей стрельбы.

По итогам проведенного совместного занятия, военнослужащие артиллеристы и операторы БпЛА армейского корпуса ВВО оценены за совместную слаженную работу на оценку «хорошо».

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