Сахалинские студенты написали Всероссийский юридический диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VIII Всероссийский правовой (юридический) диктант написали в региональном центре Президентской библиотеки при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 4 декабря. Организатором акции выступила Ассоциация юристов России при поддержке государственных и общественных организаций. Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этом году диктант был впервые разделен на три блока: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Участники отвечали на 33 тестовых вопроса, включая видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. На выполнение заданий было отведено 60 минут.

После завершения теста каждый участник получил сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом и доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.