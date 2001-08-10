Сахалинские биатлонисты принесли две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены завоевали две награды всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Урала» в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях принимают 280 биатлонистов из 13 регионов России.

Андрей Панин занял первое место в спринте 7,5 км среди юношей 17-18 лет. На огневых рубежах Андрей не сделал ни одного промаха по мишеням.

Бронзовую медаль в копилку островного региона занёс Данил Кравцунов. Он показал третий результат в спринте на 6 км в возрастной группе «15-16 лет».

Призеры соревнований тренируются под руководством Ирины Гущиной и Владимира Нестерова.