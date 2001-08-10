Тихоокеанское
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10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские биатлонисты принесли две медали всероссийских соревнований

Сахалинские биатлонисты принесли две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены завоевали две награды всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Урала» в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях принимают 280 биатлонистов из 13 регионов России.

Андрей Панин занял первое место в спринте 7,5 км среди юношей 17-18 лет. На огневых рубежах Андрей не сделал ни одного промаха по мишеням.

Бронзовую медаль в копилку островного региона занёс Данил Кравцунов. Он показал третий результат в спринте на 6 км в возрастной группе «15-16 лет».

Призеры соревнований тренируются под руководством Ирины Гущиной и Владимира Нестерова.

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