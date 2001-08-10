На Сахалине военнослужащие заключившие свои первые контракты учатся метать боевые гранаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) заключившие свои первые контракты учатся метанию боевых гранат на полигоне «Троицкий», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдаст зачет на знание требований безопасности и порядок метания гранаты.
По условиям выполнения упражнения гранатой каждый военнослужащий будет поражать ростовые мишени, имитирующие живую силу противника, и укрытия в виде окопов, при этом отрабатывая точность и дальность броска.
Занятия по метанию боевых наступательных гранат проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса, а также особое внимание уделяется всем правилам соблюдения техники безопасности.
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