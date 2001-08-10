На участке автодороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16.00 04.12.2024 года в связи с ограниченной видимостью на участке 141– 203 км автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в превентивных целях ограничено движение для пассажирского автотранспорта. Дневные рейсы выполнены, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ограничение движения по данным участкам действует до улучшений погодных условий, на утро 05.12.2024 будут отменены 2 пассажирских рейса сообщением Томари- Ильинское-Томари.

В данных направлениях так же осуществляется железнодорожное сообщение, которое работает в штатном режиме.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области скорректировать маршруты передвижения в соответствии с приведенной информацией.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.