Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2024
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16:27, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке автодороги "Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск" ограничено движение транспорта

На участке автодороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16.00 04.12.2024 года в связи с ограниченной видимостью на участке 141– 203 км автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в превентивных целях ограничено движение для пассажирского автотранспорта. Дневные рейсы выполнены, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ограничение движения по данным участкам действует до улучшений погодных условий, на утро 05.12.2024 будут отменены 2 пассажирских рейса сообщением Томари- Ильинское-Томари.

В данных направлениях так же осуществляется железнодорожное сообщение, которое работает в штатном режиме.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области скорректировать маршруты передвижения в соответствии с приведенной информацией.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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