Сотрудники сахалинского Центра ГИМС МЧС России проводят лекции для школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники инспекторского участка п.г.т. Ноглики Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят лекции для учащихся образовательных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На занятиях ребятам напоминают о правилах поведения и мерах безопасности на водоемах в зимний период, в особенности на тонком льду.

Инспекторы ГИМС МЧС России рассказывают школьникам о том, как определить толщину льда по его цвету, объясняют, почему игры на льду опасны, и как правильно вести себя в экстремальных ситуациях.

В завершение мероприятия ребята получают памятки с правилами поведения на водоемах зимой, обещая следовать им не только в предстоящие зимние каникулы, но и в любые другие дни.