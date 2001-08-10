Тихоокеанское
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14:06, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине с военнослужащими по призыву стартовали занятия по общевойсковой подготовке

На Сахалине с военнослужащими по призыву стартовали занятия по общевойсковой подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, с военнослужащими, призванными осенью текущего года, стартовали практические занятия по общевойсковой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В частности, с молодым пополнением проводится комплекс занятий по огневой, тактической, специальной, топографической, инженерной подготовкам, а также радиационной, химической и биологической защите.

Все новобранцы выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, изучают  правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Следующим этапом военной службы новобранцев станет распределение по подразделениям и отработка военнослужащими элементов интенсивной общевойсковой подготовки.

Всего для обучения молодого пополнения в ВВО сформировано более 65 учебных подразделений.

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