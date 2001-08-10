Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2024
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В Южно-Сахалинске сегодня после обеда может быть приостановлено предоставления госуслуг в МРЭО
12:04, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сегодня после обеда может быть приостановлено предоставления госуслуг в МРЭО

В Южно-Сахалинске сегодня после обеда может быть приостановлено предоставления госуслуг в МРЭО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ на линии электропередач, 4 декабря с 14:00 до 17:00 в Южно-Сахалинске возможно временное приостановление предоставления государственных услуг в МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, улица Комсомольская, 117, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Жителей просят учитывать данную информацию при планировании посещения учреждения.

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