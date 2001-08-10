Почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 декабря — День написания писем Деду Морозу. В центральном почтовом отделении Южно-Сахалинска появился почтовый ящик для писем Деду Морозу. Каждый желающий может отправить свое письмо зимнему волшебнику — адрес для новогодней почты Почта России разместила на красочном плакате, рассказали ТИА "Острова" в "Почте России".

Почта России принимает письма Деду Морозу в любом почтовом отделении. Каждый день сотрудники Почты сортируют новогоднюю почту и отправляют её в резиденцию новогоднего волшебника. Чтобы Дед Мороз прочитал послание до Нового года, Почта России рекомендует отправить письмо заранее на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.

Уже в начале декабря многие люди заботятся о новогодних поздравлениях и подарках. Посетители Почты России могут порадовать родных и друзей, отправив новогоднюю почтовую открытку. В почтовых отделениях представлены разнообразные художественные открытки с зимними пейзажами и ёлочными шарами. Каждая из них создаёт атмосферу добра и праздничного настроения. Для отправки по России можно выбрать маркированную почтовую карточку — для неё дополнительная марка не потребуется.