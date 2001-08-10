На Камчатке группа медведей увлеклась поеданием нерестящейся нерки и не ложатся в зимнюю спячку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Кроноцком заповеднике рассказали, что несколько медведей ещё не легли в берлогу. Почему хищники откладывают зимнюю спячку рассказывает ИА «Кам 24».

Около десятка – но скорее всего, больше – косолапых хищников бодрствуют возле кордона «Озёрный». Медведей привлекает нерка, которая будет нереститься в притоках озера до конца зимы. А значит, косолапым можно поесть и отдохнуть на берегу, не торопясь в берлогу.

Не замёрзнуть на снегу камчатским бурым медведям помогает густой мех и жировая прослойка, накопленная летом и в начале осени во время рыбалки и поедания кедровых орешков, а правильнее – семян кедрового стланика.

«Сейчас в окрестностях кордона "Озёрный" бродят порядка 10 медведей – взрослых самцов и матух с подросшими медвежатами. Но теперь мы всё чаще видим не их самих, а следы на снегу. Почти каждый день появляются свежие. Приходят ночью, очевидно. Конечно, соблюдаем все правила безопасности, пока не проводим последнего медведя в берлогу», – шутят сотрудники службы охраны ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Между тем большинство медведей, обитающих в Южно-Камчатском федеральном заказнике, уже погрузились в зимний сон. Первыми, ещё в октябре, отправились в берлоги медведицы со своими медвежатами, родившимися в этом году.

Специалисты подчёркивают, что о медведях-шатунах речь не идёт. Звери в меру упитанны и продолжают лениво ловить лососей, идущих на нерест, или поедать отнерестившихся – снёнку. Ведь нерка может нереститься даже подо льдом. Следующие в очереди рыбаки – белоплечие орланы.