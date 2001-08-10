На Сахалине началось обучение военнослужащих подразделений ПВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в рамках нового учебного периода стартовало обучение военнослужащих подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на современном электронном тренажере ПЗРК «Игла», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На общевойсковом полигоне «Троицкий» офицеры армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват, а также уничтожение.

На данном этапе обучения военнослужащие подразделений ПВО выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники противника.

Также военнослужащие отрабатывают нормативы по замене пусковой трубы и перевод комплекса из готовности 3 в готовность 2 (3 норматив).

С военнослужащими проходят занятия под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа.