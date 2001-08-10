За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем в три раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За отчетный период проконтролирован экспорт 585 партий рыбы и морепродуктов общим весом 56 521,9 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 363 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17 311,1 тонны).
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 19 927 партий рыбопродукции общим весом 1 310 186 тонн.
За прошедшую неделю оформлено 265 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 72 сертификата.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 407 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 20. В Китай оформлено – 329 сертификатов, в Республику Корея – 66, в ЕС через Республику Корея – 3, во Вьетнам – 9.
Кроме того, оформлено 172 сертификата формы 2 при импортных перевозках.
Должностными лицами отобрано 182 пробы от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 8 проб, по госзаданию – 5, по усиленному контролю – 3 пробы, по обращению владельцев продукции – 166 проб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:10 Сегодня В Южно-Сахалинске поезд насмерть сбил женщину
- 05:51 Сегодня Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 05:50 Сегодня Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества
- 05:48 Сегодня Какие опасности могут подстерегать дайвера под водой
18:00 28 Ноября Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился
17:33 29 Ноября Финал Кубка Сахалинской области по фигурному катанию стартовал в Южно-Сахалинске
11:16 28 Ноября На Сахалине сотрудница ломбарда два года обманывала владельца, украв в итоге более пяти миллионов рублей
14:14 29 Ноября В Южно-Сахалинске продолжается набор граждан на военную службу
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
Выбор редакции
- 12:18 Сегодня За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем в три раза
- 17:33 Вчера На Сахалине открылась тематическая выставка
- 11:54 Вчера Сахалин увидел всероссийский турнир по греко-римской борьбе
- 10:53 28 Ноября В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?