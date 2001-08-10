За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем в три раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За отчетный период проконтролирован экспорт 585 партий рыбы и морепродуктов общим весом 56 521,9 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 363 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17 311,1 тонны).

Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 19 927 партий рыбопродукции общим весом 1 310 186 тонн.

За прошедшую неделю оформлено 265 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 72 сертификата.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 407 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 20. В Китай оформлено – 329 сертификатов, в Республику Корея – 66, в ЕС через Республику Корея – 3, во Вьетнам – 9.

Кроме того, оформлено 172 сертификата формы 2 при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 182 пробы от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 8 проб, по госзаданию – 5, по усиленному контролю – 3 пробы, по обращению владельцев продукции – 166 проб.