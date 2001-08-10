​В ноябре пассажиропоток аэровокзала Южно-Сахалинск побил рекорд прошлого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 11 месяцев главная воздушная гавань региона обслужила 1 345 018 пассажира. Осень сотрудники авиатерминала отработали на уровне высокого сезона. Услугами аэровокзального комплекса в этот период воспользовались 354 928 пассажиров. В сравнении с прошлым годом трафик вырос на 8%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Последний месяц осени оказался плодотворным для воздушных ворот областной столицы. В ноябре специалисты комплекса обслужили 97 092 человек, 458 бортов на вылет и 479 – на прилёт. Большей популярностью у островного путешественника традиционно пользовались рейсы в Москву, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск и Красноярск.

Согласно производственным итогам, вместе с пассажироперевозками в аэровокзале вырос и грузовой трафик. За последние 30 дней авиагавань приняла 29 грузовых рейсов из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Китая. Общий объём отправленного груза и почты составил 212 561 килограмм, принятого – 1 549 тонн.

«Последний месяц осени команда аэровокзала провела на уровне высокого сезона. Сбавлять обороты по пассажиро- и грузопотоку в декабре мы не планируем. Более того, уже сегодня можно прогнозировать прирост показателей. Зимой мы ожидаем дополнительный транзитный рейс на Москву со стыковкой в Красноярске, будем наращивать объёмы грузовых перевозок к Новому Году, чтобы максимально удовлетворить потребности сахалинцев и курильчан», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.