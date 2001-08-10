Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Данный период - «переход температуры через ноль», когда днем температура наружного воздуха ноль градусов и выше, а ночью от минус 2 до минус 4 - является одним из самых сложных для островных энергетиков, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Наиболее опасная ситуация таких переходов температуры окружающего воздуха через ноль - обледенение и налипания мокрого снега на провода линий электропередачи с дальнейшим их обрывом.

Сегодня ночью энергетики Сахалинэнерго успешно провели плавку гололеда на системообразующей ЛЭП-220 кВ «Сахалинская ГРЭС-2 – Макаровская». Это позволило избежать повреждений линии электропередачи и ограничений в электроснабжении потребителей.