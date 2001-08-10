Почти семь тысяч неработающих пенсионеров в Сахалинской области получили компенсацию проезда к месту отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году в клиентских службах отделения Социального фонда России по Сахалинской области 91 сахалинцам были предоставлены специальные талоны для бесплатного проезда на авиа- и железнодорожном транспорте к месту отдыха и обратно. Еще 6 815 пенсионерам выплачена компенсация стоимости проезда за самостоятельно купленные билеты, рассказали ТИА "Острова" в фонде.
Напомним, раз в два года неработающие пенсионеры-«северяне» могут возместить затраты на проезд к месту отдыха и обратно. Компенсацию можно получить при путешествии на поезде, самолете, морском или речном транспорте, а также на личном автомобиле.
Второй способ компенсации – получить в ОСФР по Сахалинской области специальные талоны. В этом случае пенсионерам не надо тратить собственные средства для покупки билетов. После возвращения из поездки предоставлять отчетные документы тоже не требуется.
Единый контакт-центр Социального фонда России – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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