На Сахалине кредиты строительной отрасли в ВТБ выросли в 1,5 раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам 9 мес. года 64% кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ в Сахалинской области сформировали предприятия строительной отрасли. «Мы активно финансировали эти предприятия, отвечая на запрос области по строительству жилья: портфель кредитов отрасли у нас вырос с начала года в полтора раза и составил 9,9 млрд рублей», – сказала на пресс-конференции управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
При участии группы ВТБ на Сахалине строится свыше 71 тыс. кв метров жилья: ЖК «Горизонт», ЖК «Верба», ЖК «Green Palace». Банк также ведет эскроу-счета по этим проектам, объем средств сахалинцев на них на 1 октября в ВТБ составил 3,15 млрд рублей.
Спикер добавила, что в этом году банк активно работал с предприятиями пищевой промышленности Сахалинской области. Портфель кредитов отрасли превысил по итогам 9 мес. 3 млрд рублей. Кредиты рителейров выросли на 40%, до 1,7 млрд рублей.
Доля кредитов, выданных в рамках госпрограмм, в общем кредитном портфеле ВТБ в Сахалинской области по итогам 9 мес. – 24%. Выдано 10 новых льготных кредитов на сумму 151 млн рублей.
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