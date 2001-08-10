Тихоокеанское
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3 Декабря 2024
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16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Учащиеся Южно-Курильской школы побывали в гостях у спасателей

Учащиеся Южно-Курильской школы побывали в гостях у спасателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории поисково-спасательного подразделения ПСО им. В.А. Полякова состоялась профориентационная экскурсия для учеников 9 класса местной общеобразовательной школы, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На мероприятии юные гости узнали, какая техника и оборудование есть на вооружении подразделения, как проходят рабочие будни спасателей. Ребята с интересом слушали специалистов МЧС России и задавали уточняющие вопросы.

Экскурсия позволила школьникам лучше понять всю важность и сложность работы спасателей. И, возможно, в будущем они выберут именно эту профессию.

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