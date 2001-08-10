ВТБ: объем гарантий предпринимателей вырос на 20%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Портфель гарантий, которые ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса Сахалинской области, за январь-сентябрь вырос на 20%, до 2,7 млрд рублей.
«Мы отмечаем рост спроса на этот инструмент второй год, особенно активный - в этом году. В Сахалинской области гарантии чаще всего используют строители автодорог и магистралей, девелоперы, предприятия транспортной отрасли», - сказала на пресс-конференции управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
Динамика отражает общий рост гарантийного рынка, который происходит на фоне увеличения числа активных поставщиков в предпринимательском сегменте и количества заключенных ими договоров закупок. По данным Корпорации МСП, за январь - сентябрь 2024г. компании малого и среднего бизнеса заключили с госкомпаниями почти 670 тыс. договоров закупок на общую сумму свыше 6,2 трлн рублей. Рост – в 1,6 раза по сравнению с 9 мес. 2023г., по числу поставщиков рост больше чем на 20%.
Кроме участия в госзакупках, предприятия используют гарантии и при работе с бизнес-контрактами: при выходе на новые рынки, выстраивании логистических цепочек.
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