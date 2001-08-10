В армейском корпусе ВВО Сахалинской области начался зимний период обучения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курильских островах в армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) состоялись мероприятия, посвящённые началу зимнего периода обучения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса полковник Андрей Гречка поздравил военнослужащих с началом нового периода обучения, пожелав успехов при выполнении возложенных на них задач.

В зимнем периоде обучения на полигонах армейского корпуса запланировано проведение всего цикла боевой учёбы от одиночной подготовки военнослужащего, до учений с боевой стрельбой в составе подразделений.

Основной упор в зимнем периоде обучения будет сделан на применение новых подходов, соответствующих реалиям современного боя.

Вновь прибывшие военнослужащие продолжат осваивать азы боевой подготовки, а также современные образцы вооружения и военной техники стоящие на вооружении подразделений армейского корпуса ВВО.

Перед началом зимнего периода обучения во всех подразделениях были проведены смотры готовности личного состава, учебно-материальной базы, а также проведены комплексные занятия по мерам безопасности военной службы.