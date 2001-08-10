Поезд Деда Мороза посетил Поронайск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогоднее настроение уже почувствовали жители Поронайска. Дед Мороз, который путешествует на поезде по России, заглянул и в этот сахалинский город.

Сказочную передвижную резиденцию на поронайском вокзале с нетерпением ждали не только дети, но и взрослые.

Во время представления гостей развлекали Чебурашка, снеговики, зайцы, дракончики, чтобы каждый в этот день хоть чуть-чуть мог побывать в сказке. Самым главным моментом стало появление сказочного волшебника - Деда Мороза. Он пожелал поронайцам богатырского здоровья и всегда верить только в лучшее. Все сказочные герои после представления удовольствием фотографировались с гостями праздника.

Всех желающих в здании вокзала угощали чаем, булочками и сладостями серебряные волонтеры.