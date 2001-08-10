Тихоокеанское
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10:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Поезд Деда Мороза посетил Поронайск

Поезд Деда Мороза посетил Поронайск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогоднее настроение уже почувствовали жители Поронайска. Дед Мороз, который путешествует на поезде по России, заглянул и в этот сахалинский город.

Сказочную передвижную резиденцию на поронайском вокзале с нетерпением ждали не только дети, но и взрослые.

Во время представления гостей развлекали Чебурашка, снеговики, зайцы, дракончики, чтобы каждый в этот день хоть чуть-чуть мог побывать в сказке. Самым главным моментом стало появление сказочного волшебника - Деда Мороза. Он пожелал поронайцам богатырского здоровья и всегда верить только в лучшее. Все сказочные герои после представления удовольствием фотографировались с гостями праздника.

Всех желающих в здании вокзала угощали чаем, булочками и сладостями серебряные волонтеры.

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